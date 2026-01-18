محافظ الغربية يستمع لمطالب المرضى بالتأمين الصحي ويوجه بسرعة صرف الأدوية

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادتي علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد للتأمين الصحي بمدينة طنطا وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة وحرصا على المتابعة الميدانية الفعلية لسير العمل داخل منشآت التأمين الصحي دون ترتيب مسبق بما يضمن الوقوف على الواقع الحقيقي للخدمة وتقديم حلول فورية لأي معوقات.

وخلال الجولة حرص محافظ الغربية على التواجد بنفسه أمام شبابيك صيدليات العيادتين ووقف وسط المرضى وكبار السن المنتظرين لصرف الأدوية مستمعًا إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر ومطلعًا على آليات العمل داخل الصيدليات، ومدى توافر الأدوية وسرعة إجراءات الصرف موجها بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين ومؤكدًا أن التيسير على المرضى وتخفيف أعباء الانتظار أولوية لا تقبل التأجيل.

كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة بمدينة طنطا واستمع لشكاوى المرضى المتعلقة بمواعيد الكشف والتنظيم ووجه بسرعة إعادة ترتيب منظومة العمل داخل العيادتين بما يضمن انسيابية الحركة وحسن توزيع الأطقم الطبية وسرعة تقديم الخدمة مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال حديثه مع المواطنين قائلًا: مطالبكم فوق رأسي ووجودنا النهارده وسطكم علشان نحل أي مشكلة على أرض الواقع ونتأكد إن الخدمة بتوصلكم بشكل منظم ومحترم مشددا على أن المتابعة الميدانية المباشرة هي السبيل الحقيقي لتصحيح أي خلل وأن حق المواطن في الحصول على علاج كريم وسريع داخل منشآت التأمين الصحي حق أصيل لا تهاون فيه.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى مؤكدا أن أي تقصير أو تجاوز في تقديم الخدمة سيتم التعامل معه بكل حزم كما وجّه القائمين على إدارة العيادتين بضرورة المتابعة اللحظية لمعدلات صرف الأدوية وتقليل زمن الانتظار مع الفصل بين مسارات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتنظيم حركة المواطنين داخل الصيدليات بما يمنع التكدسات ويحفظ كرامة المرضى.

كما وجه اللواء أشرف الجندي بسرعة إعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات العيادتين من الأدوية والمستلزمات الطبية والتنسيق الفوري مع هيئة التأمين الصحي لسد أي عجز مع التأكيد على التواجد الميداني المستمر للمسؤولين داخل مواقع تقديم الخدمة وعدم الاكتفاء بالإدارة المكتبية مشددا على أن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا حقيقيًا وفعليًا في مستوى الخدمة.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة متابعة مستمرة ولن تكون الأخيرة مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بمختلف المنشآت الصحية انطلاقًا من أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة وأن تطوير وتحسين الخدمات الطبية يمثل محورًا أساسيًا في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي ختام الجولة أعرب عدد من المواطنين وكبار السن عن تقديرهم لتواجد محافظ الغربية بينهم وحرصه على الاستماع لمشكلاتهم بشكل مباشر مؤكدين أن الزيارة بعثت رسالة طمأنة حقيقية وعكست اهتمام الدولة بمتابعة الخدمات الصحية على أرض الواقع والعمل الجاد على تطويرها بما يليق بالمواطن المصري.

