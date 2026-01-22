الخميس 22 يناير 2026
محافظات

منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)

لقطات من عزاء والدة
لقطات من عزاء والدة رضا البحراوي بطنطا، فيتو
شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم مراسم عزاء والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي وسط حضور كبير من الأهالي ومحبي الفنان وعدد من أصدقائه من الوسط الفني في أجواء غلب عليها الحزن والتأثر.

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن والمراكز آليات تطوير منظومة النظافة

أحمد شيبة وحمو بيكا أبرز الحضور في عزاء والدة رضا البحراوي (فيديو)

وتوافد عدد من زملاء البحراوي ومنهم حمو بيكا وعدوية وعصام شعبان عبد الرحيم وشيبة وعازف الأورج محمد عبد السلام وصبري نخنوخ وأيضًا المئات من أبناء طنطا ومختلف قرى ومراكز محافظة الغربية لتقديم واجب العزاء حيث حرصوا على مؤازرة الفنان رضا البحراوي ومشاركته أحزانه معربين عن خالص تعازيهم ودعواتهم للفقيدة بالرحمة والمغفرة.
 

وظهرت لقطات مؤثرة خلال العزاء حيث بدت علامات الحزن الشديد على رضا البحراوي وأفراد أسرته فيما حرص الحضور على الوقوف بجانبه والتخفيف عنه في هذا المصاب الأليم.


وأكد عدد من الأهالي أن الحضور المكثف يعكس محبة الناس للفنان رضا البحراوي وتقديرهم لمشواره الفني مشيرين إلى أن مثل هذه المواقف الإنسانية تكشف عن عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره.


واختتم العزاء بالدعاء للفقيدة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

 

