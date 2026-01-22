منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم مراسم عزاء والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي وسط حضور كبير من الأهالي ومحبي الفنان وعدد من أصدقائه من الوسط الفني في أجواء غلب عليها الحزن والتأثر.

وتوافد عدد من زملاء البحراوي ومنهم حمو بيكا وعدوية وعصام شعبان عبد الرحيم وشيبة وعازف الأورج محمد عبد السلام وصبري نخنوخ وأيضًا المئات من أبناء طنطا ومختلف قرى ومراكز محافظة الغربية لتقديم واجب العزاء حيث حرصوا على مؤازرة الفنان رضا البحراوي ومشاركته أحزانه معربين عن خالص تعازيهم ودعواتهم للفقيدة بالرحمة والمغفرة.



وظهرت لقطات مؤثرة خلال العزاء حيث بدت علامات الحزن الشديد على رضا البحراوي وأفراد أسرته فيما حرص الحضور على الوقوف بجانبه والتخفيف عنه في هذا المصاب الأليم.



وأكد عدد من الأهالي أن الحضور المكثف يعكس محبة الناس للفنان رضا البحراوي وتقديرهم لمشواره الفني مشيرين إلى أن مثل هذه المواقف الإنسانية تكشف عن عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره.



واختتم العزاء بالدعاء للفقيدة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

