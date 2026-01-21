الأربعاء 21 يناير 2026
أحمد شيبة وحمو بيكا أبرز الحضور في عزاء والدة رضا البحراوي (فيديو)

دموع رضا البحراوي
دموع رضا البحراوي في عزاء والدته بالغربية، فيتو
شهد عزاء والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي الذي أُقيم بمحافظة الغربية حالة من الحزن الشديد حيث ظهر البحراوي متأثرا وباكيا أثناء استقبال المعزين في مشهد إنساني مؤثر عكس حجم العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالدته.

محافظ الغربية يشهد توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات والأسواق بطنطا

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء الشعبي على تقديم واجب العزاء كان في مقدمتهم المطرب أحمد شيبة ومطرب المهرجانات حمو بيكا إلى جانب عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين وأبناء الوسط الفني الذين توافدوا لمساندة البحراوي ومشاركته أحزانه.
 

وسادت أجواء من الحزن والأسى على مراسم العزاء التي شهدت حضورا جماهيريا واسعا من محبي الفنان رضا البحراوي الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.
 

وكان رضا البحراوي قد شيع جثمان والدته إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن حيث تلقى العديد من رسائل الدعم والمواساة من زملائه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعين الله أن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان.
 

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن والمراكز آليات تطوير منظومة النظافة

محافظ الغربية يشهد توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات والأسواق بطنطا

ندوة بإعلام طنطا تناقش المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع

محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات بحي أول طنطا
