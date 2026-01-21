أحمد شيبة وحمو بيكا أبرز الحضور في عزاء والدة رضا البحراوي (فيديو)

18 حجم الخط

شهد عزاء والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي الذي أُقيم بمحافظة الغربية حالة من الحزن الشديد حيث ظهر البحراوي متأثرا وباكيا أثناء استقبال المعزين في مشهد إنساني مؤثر عكس حجم العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالدته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء الشعبي على تقديم واجب العزاء كان في مقدمتهم المطرب أحمد شيبة ومطرب المهرجانات حمو بيكا إلى جانب عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين وأبناء الوسط الفني الذين توافدوا لمساندة البحراوي ومشاركته أحزانه.



وسادت أجواء من الحزن والأسى على مراسم العزاء التي شهدت حضورا جماهيريا واسعا من محبي الفنان رضا البحراوي الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.



وكان رضا البحراوي قد شيع جثمان والدته إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن حيث تلقى العديد من رسائل الدعم والمواساة من زملائه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعين الله أن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان.



