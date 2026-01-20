الثلاثاء 20 يناير 2026
ثقافة وفنون

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة رضا البحراوي

رضا البحراوي ووالدته
رضا البحراوي ووالدته
نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب رضا البحراوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت النقابة في  بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة رضا البحراوي وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وودع المطرب رضا البحراوي والدته لمثواها الأخير بمقابر عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي وافتها المنيه صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وشارك المطرب سعد الصغير في حمل نعش والدة صديقه عقب انتهاء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بمشاركة المئات من أقارب الأسرة وأصدقاء المطرب ومحبيه.

وكانت الصفحة الرسمية للفنان رضا البحراوى كشفت عن وفاة والدته، حيث نشر على الصفحة منشور جاء فيه، "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك فى جنات النعيم.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

