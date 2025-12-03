الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رحمة رياض لمتسابق "ذا فويس": كلك شغال (فيديو)

رحمة رياض، فيتو
رحمة رياض، فيتو
18 حجم الخط

أشعل جاد بدر 22 عاما من لبنان مسرح برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “إم بى سي مصر” بأغنية أجنبية ليتفاعل معه الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

 شاهد الفيديو من هنا
 

وقال المتسابق خلال برنامج "ذا فويس"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، ويضم فى عضوية لجنة التحكيم كلا من الفنان أحمد سعد ورحمة رياض، وناصيف زيتون: “ الموسيقى بالنسبة لى حلم حياتي، وعايش لتحقيق هذا الحلم منذ طفولتي”.

 شاهد الفيديو من هنا.


وأضاف: " انقطعت عن ممارسة الغناء فترة من الفترات بسبب مرض والدتي، وعندما تعافت كانت السبب فى عودتي للغناء مرة أخرى".

وعلق ناصيف زيتون على اداء المتسابق قائلا: " صوتك قوي، ولا غلطة فيه، وبيجنن وطلعات وإحساس". 

ومن جانبها علقت الفنانة رحمة رياض على صموت المتسابق، قائلة: “ كله شغال”.

شاهد الفيديو من هنا
 برنامج “ذا فويس” يذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث يجتمع كل من أحمد سعد، رحمة رياض، وناصيف زيتون في مقاعد التدريب لاختيار «أحلى صوت» بين نخبة من المواهب العربية الشابة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذا فويس أم بى سى مصر لبنان جاد بدر أحمد سعد رحمة رياض

مواد متعلقة

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

متسابق سعودي يجبر لجنة تحكيم "ذا فويس" على هذا التصرف (فيديو)

موهبة "ذا فويس" وتشبه جورجينا رودريجيز، من هي دعاء لحياوي التي أحيت حفل الكاف؟ (صور)

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads