رحمة رياض لمتسابق "ذا فويس": كلك شغال (فيديو)

أشعل جاد بدر 22 عاما من لبنان مسرح برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “إم بى سي مصر” بأغنية أجنبية ليتفاعل معه الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

شاهد الفيديو من هنا



وقال المتسابق خلال برنامج "ذا فويس"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، ويضم فى عضوية لجنة التحكيم كلا من الفنان أحمد سعد ورحمة رياض، وناصيف زيتون: “ الموسيقى بالنسبة لى حلم حياتي، وعايش لتحقيق هذا الحلم منذ طفولتي”.

شاهد الفيديو من هنا.



وأضاف: " انقطعت عن ممارسة الغناء فترة من الفترات بسبب مرض والدتي، وعندما تعافت كانت السبب فى عودتي للغناء مرة أخرى".

وعلق ناصيف زيتون على اداء المتسابق قائلا: " صوتك قوي، ولا غلطة فيه، وبيجنن وطلعات وإحساس".

ومن جانبها علقت الفنانة رحمة رياض على صموت المتسابق، قائلة: “ كله شغال”.

شاهد الفيديو من هنا

برنامج “ذا فويس” يذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث يجتمع كل من أحمد سعد، رحمة رياض، وناصيف زيتون في مقاعد التدريب لاختيار «أحلى صوت» بين نخبة من المواهب العربية الشابة.

