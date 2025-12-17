غدير اليمنية تشعل مسرح "ذا فويس" بأدائها المتميز

18 حجم الخط

أبهرت المتسابقة اليمنية غدير بنت اليمن لجنة التحكيم والجمهور في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس، وذلك خلال مشاركتها في حلقة المواجهة الثانية من ذا فويس.

قدمت المتسابقة اليمنية غدير أداء مميزا ومليئا بالإحساس، مكنها من نيل إعجاب اللجنة بالإجماع والتأهل إلى المرحلة التالية من المنافسة.



وظهرت علامات التأثر على أعضاء لجنة التحكيم بالبرنامج المذاع على فضائية “mbc ” والتي تضم كلا من أحمد سعد، ورحمة رياض، وناصيف زيتون والذى بدت عليه علامات التأثر.

وذكرت المتسابقة غدير اليمنية، على هامش البرنامج، أنها تعشق التسوق عبر الإنترنت، موضحة: " بالرغم من كل الضغوط التى يتعرض لها المتسابقين فى ذا فويس، إلا أن ما فى شيء يريحني غير أني أتسوق، وأتيت إلى البرنامج للمشاركة لكى أواجه نفسي، وما عندي أحد تاني أواجهه غير نفسي



وكان الفنان أحمد سعد، قد شارك جمهوره بعض الصور الجديدة له، وذلك من أحدث جلسة تصوير قام بها، من كواليس برنامج "ذا فويس".

ونشر سعد الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلالها من كواليس برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”.

أحمد سعد يروج للمواجهة الثانية



وعلق الفنان أحمد سعد على الصور حيث قال: «اتفرجوا على حلقة المواجهة الثانية من ذا فويس، النهارده ».

وفى الحلقة السابقة انتابت الفنان أحمد سعد، حالة من الفرح بعد أداء 3 من أعضاء فريقه الغنائي ببرنامج "ذا فويس"، خلال مرحلة المواجهة قبل الأخيرة لاختيار الفائزين بالبرنامج بمرحلة الصوت.

