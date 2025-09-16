مركز التنمية الشبابية يكرم المتفوقين دراسيا ورياضيا في حفل على المسرح الروماني

قامت اداراة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برئاسة جمال الرملي وتحت إشراف اللواء اسماعيل الفار مساعد وزير الرياضة والمشرف على المركز بتكريم أبنائه المتفوقين دراسيًا فى مختلف المراحل التعليمية الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الثانوية العامة والأزهري والدبلومات الفنية بالإضافة إلى المتفوقين رياضيًا الحاصلين علي عدد من الميداليات في الألعاب الجامعية والفردية، حيث تم تكريم أكثر من 900 عضو من أبناء المركز المتفوقين دراسيا ورياضيا لعام 2025.

وجاء التكريم في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في تكريم وتحفيز المتفوقين في جميع المجالات وخصوصًا الدراسية بجميع المراحل التعليمية والرياضية في جميع الألعاب

ونظمت ادارة المركز حفل غنائي استعراضي كبير علي المسرح الروماني بمشاركة نخبة من نجوم الفن وفريق البالية الخاص بالمركز بمشاركة عدد من المواهب بالمركز والفنانة ايه عبد الله والفنان وائل الفشني والفنان حمدي ابو ضيف



وقام مجلس إدارة المركز ممثل في حسام جوهر نائب رئيس مجلس الادارة ومختار حامد امين الصندوق وحسين قناوي عضو مجلس الادارة وشريف منصور المدير التنفيذي وعبد النبي فوزي مدير النشاط الاجتماعي علي هامش الحفل الفني بتسليم شهادات التقدير والمكافات المالية للمتفوقين دراسيًا في جميع المراحل التعليمية والمتفوقين رياضيا في جميع الألعاب

فيما قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بعمل فيلم تسجيلي لجميع الطلبة المتفوقين دراسيًا فى جميع المراحل تم عرضه علي شاشة عرض عملاقة علي هامش الحفل الفني.

