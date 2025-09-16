الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مركز التنمية الشبابية يكرم المتفوقين دراسيا ورياضيا في حفل على المسرح الروماني

مركز التنمية الشبابية
مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ينظم حفلًا فنيًا على المسرح ا

قامت اداراة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برئاسة جمال الرملي وتحت إشراف اللواء اسماعيل الفار مساعد وزير الرياضة والمشرف على المركز بتكريم أبنائه المتفوقين دراسيًا فى مختلف المراحل التعليمية الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الثانوية العامة والأزهري والدبلومات الفنية بالإضافة إلى المتفوقين رياضيًا الحاصلين علي عدد من الميداليات في الألعاب الجامعية والفردية، حيث تم تكريم أكثر من 900 عضو من أبناء المركز المتفوقين دراسيا ورياضيا لعام 2025.

وجاء التكريم في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في تكريم وتحفيز المتفوقين في جميع المجالات وخصوصًا الدراسية بجميع المراحل التعليمية والرياضية في جميع الألعاب

ونظمت ادارة المركز حفل غنائي استعراضي كبير علي المسرح الروماني بمشاركة نخبة من نجوم الفن وفريق البالية الخاص بالمركز بمشاركة عدد من المواهب بالمركز والفنانة ايه عبد الله والفنان وائل الفشني والفنان حمدي ابو ضيف


وقام مجلس إدارة المركز ممثل في حسام جوهر نائب رئيس مجلس الادارة ومختار حامد امين الصندوق وحسين قناوي عضو مجلس الادارة وشريف منصور المدير التنفيذي وعبد النبي فوزي مدير النشاط الاجتماعي علي هامش الحفل الفني بتسليم شهادات التقدير والمكافات المالية للمتفوقين دراسيًا في جميع المراحل التعليمية والمتفوقين رياضيا في جميع الألعاب

فيما قامت إدارة  العلاقات العامة والإعلام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بعمل فيلم تسجيلي لجميع الطلبة المتفوقين دراسيًا فى جميع المراحل تم عرضه علي شاشة عرض عملاقة علي هامش الحفل الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز التنمية الشبابية بالجزيرة اداراة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وزير الرياضة مركز شباب الجزيرة مركز شباب الجزيرة اليوم

مواد متعلقة

أرقام كارثية، ثغرة دفاع الأهلي كلمة السر في تراجع النتائج

وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بتزكيته نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي

الرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد "شباب يدير شباب" بالعاصمة الإدارية

محمد صلاح يعلق على صفقات ليفربول الجديدة والفوز الصعب ضد بيرنلي

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بـ 3 أرقام جديدة بعد هدفه في بيرنلي

الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

لأول مرة، طاقم حكام فلسطيني بالكامل يدير مباراة بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads