رئيسة وزراء إيطاليا تصدم ترامب بشأن المشاركة بمجلس السلام في غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن إيطاليا لا تستطيع الانضمام فورًا إلى مجلس السلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأوضحت ميلوني أن الحكومة الإيطالية بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الدعوة ومراجعة التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار رسمي بالمشاركة.

ميلوني: إيطاليا تقيم دورها في مجلس السلام بغزة

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا حريصة على دراسة المبادرات الدولية بدقة، لضمان توافقها مع سياساتها الخارجية ومع الالتزامات الدولية للدولة، مؤكدًا أن مراجعة الدعوة ستشمل تقييم الدور المتوقع لإيطاليا في المجلس ومدى تأثيره على استقرار غزة والمنطقة.

ميلوني تؤكد على أهمية مجلس السلام رغم التأجيل

ورغم تأجيل قرار الانضمام، أكدت ميلوني أن إيطاليا تقدر جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام في قطاع غزة، وأن الحكومة ستواصل متابعة تطورات المبادرة الأمريكية عن كثب قبل اتخاذ موقف نهائي، مشيرة إلى أن السلام والاستقرار في المنطقة يبقيان من أولويات السياسة الإيطالية الخارجية.

يأتي هذا فيما رحب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدعوة التي تم توجّيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، يعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

