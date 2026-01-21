مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي وتدريبي مع الجامعات الأوروبية في مصر

18 حجم الخط

وقع مجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر، لتقديم المناهج التعليمية والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وذلك في إطار دعم التعاون العلمي وتطوير القدرات البشرية.

واستقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، الأستاذ الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، والوفد المرافق له، حيث شهد مراسم توقيع البروتوكول بين المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والدكتور طارق محمد، نائب رئيس الجامعة، وذلك بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من أعضاء إدارة التعاون الدولي، بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

البروتوكول يتضمن تقديم الخدمات والأنشطة الأكاديمية، والبرامج التدريبية

ويتضمن البروتوكول تقديم الخدمات والأنشطة الأكاديمية، والبرامج التدريبية والبحثية، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات لصالح قضاة وقاضيات مجلس الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأكد رئيس مجلس الدولة حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجامعات المختلفة، وبخاصة الجامعات الأوروبية في مصر، لتقديم برامج الدراسات العليا المهنية والعلمية والتربوية، مشددًا على أهمية التدريب في مواكبة خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية المهارات وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل القضائي.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن شكره لرئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، متمنيًا استمرار التعاون المشترك بما يحقق مزيدًا من التقدم والارتقاء للوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.