بسبب غياب الإسعاف، الحكم يقرر فوز الزمالك علي بتروجيت في دوري كرة السلة

دوري كرة السلة، فيتو
كرة السلة، قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر لكرة السلة – رجال، وذلك بسبب عدم توافر سيارة إسعاف.

وطبق مراقب وحكام المباراة اللائحة المنظمة للمسابقة، بعد الانتظار لمدة نصف ساعة كاملة دون حضور سيارة الإسعاف، ليتم اعتبار بتروجيت مهزومًا لعدم استكمال الإجراءات التنظيمية، واحتساب نتيجة المباراة بفوز 

ويأتي ذلك وفقًا لما تنص عليه اللوائح التي تم تعميمها على جميع الفرق قبل انطلاق الموسم، وتطبيقا للكود الطبي المرسل من وزارة الشباب والرياضة، والذي تم إرساله لجميع الأندية.

دوري السوبر لكرة السلة

تقام منافسات الدور الترتيبي من دوري السوبر لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل تحديد الترتيب العام من المركز الأول وحتى الثامن، وترتيب مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

الأهلي يقترب من موسم تاريخي جديد

وعلى جانب آخر، يقترب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في الموسم الحالي 2025/ 2026.

وحصد الأهلى حتى الآن جميع البطولات التي شارك بها في الموسم الحالي، حيث بدأ الموسم بالفوز بلقب دوري المرتبط على حساب الاتحاد السكندري.

ومؤخرا فاز الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الاتحاد على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.

ملابس رياضية

ويسعى الأهلي إلى تحقيق خماسية تاريخية هذا الموسم، حيث يتبقى له ألقاب دوري السوبر وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطلا لكأس السوبر

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (89-85).

وأقيمت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة، بدون حضور الجمهور.

