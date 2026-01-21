رغم فوائده الكثيرة للصحة، فئات ممنوعة من خل التفاح

18 حجم الخط

خل التفاح من أنواع الخل الشهيرة التى يتم استخراجها من التفاح وله أنواع أيضا عديدة، وله استخدامات عديدة سواء فى عالم الطب أو فى الطهى وله مذاق مميز.

وهى التفاح يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كنا له فاعلية فى إنقاص الوزن لأنه يحفز الجسم على حرق الدهون وتنظيم عملية الهضم.

فوائد خل التفاح

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن خل التفاح مهم لعلاج أمراض عديدة، منها:-

السكر.

الكوليسترول.

ضغط الدم.

مقاومه الانسولين.

التخسيس.

خفض نسبة دهون الكبد.

ارتجاع المريء.

وأضاف سلامة، وذلك لأن أغلب الأشخاص ليس لديهم حمض المعدة بالنسبة الطبيعية المهمة لعملية الهضم، وعادة حمض المعدة تكون نسبته بين 1 و، ولكن هذه النسبة تقل مع التقدم فى العمر، وكثرة تناول الطعام المعلب والمشاكل التى يسبب الوجبات السريعة، وكل ذلك يقلل من كفاءة حمض المعدة، ما يجعل المعدة غير قادرة على هضم البروتين وقتل البكتيريا الضارة وامتصاص المعادن، ولكن خل التفاح يقوم بنفس مهام حمض المعدة لذا هو ضرورى لمعظم الأشخاص.

فئات ممنوعة من خل التفاح

وتابع، ان هناك فئات ممنوعة من خل التفاح، وهم:-

مرضى قرحة المعدة، حيث يسبب خل التفاح تفاقم المشكلة ويزيد الآلام بالمعدة، لذا يجب تجنب هل التفاح لحين علاج قرحة المعدة نهائيا لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

مرضى إلتهاب المعدة، وخل التفاح هنا يسبب زيادة الالتهاب وحدة الأعراض خاصة الحموضة وارتجاع المريء، وبالتالى يجب أولا الاهتمام بعلاج التهاب المعدة ثم بعدها يتم تناول ملعقة خل التفاح مخففة بكوب ماء للاستفادة منه.

