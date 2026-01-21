الأربعاء 21 يناير 2026
خطوات تنظيف الثلاجة وترتيبها قبل شهر رمضان

تنظيف الثلاجة
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ كل ربة منزل في الاستعداد لاستقباله بتنظيم المطبخ وتجهيز الأطعمة، وتعد الثلاجة من أهم الأماكن التي يجب الاهتمام بتنظيفها جيدا قبل رمضان، وذلك نظرا لكثرة تخزين الأطعمة والمشروبات خلال الشهر الكريم، كما أن تنظيف الثلاجة بشكل صحيح يساعد على الحفاظ على صحة الأسرة ويمنع اختلاط الروائح ويطيل عمر الأجهزة.

ويساعد تنظيف الثلاجة قبل رمضان، على التخلص من بقايا الأطعمة الفاسدة أو منتهية الصلاحية، ومنع تكاثر البكتيريا والجراثيم، الحفاظ على طعام صحي وآمن للصيام، وتوفير مساحة أكبر لترتيب أكلات رمضان.

وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلي، طريق تنظيف وترتيب الثلاجة.

الأدوات اللازمة لتنظيف الثلاجة:-

خل أبيض

بيكربونات الصوديوم (بيكربونات)

ماء دافئ

إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش نظيفة

فرشاة صغيرة للأركان

مناشف جافة

قفازات مطبخ

طريقة تنظيف وترتيب الثلاجة 
خطوات تنظيف الثلاجة قبل رمضان:-

  • قبل البدء في التنظيف، احرصي على فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة للحفاظ على سلامتك.
  • أخرجي جميع الأطعمة والمشروبات.
  • تخلصي من أي طعام فاسد أو منتهي الصلاحية.
  • ضعي الأطعمة الصالحة في مكان بارد أو داخل كيس مبرد.
  • قومي بفك جميع الأرفف والأدراج.
  • اغسليها بالماء الدافئ وسائل غسيل الأطباق.
  • يمكن إضافة القليل من الخل للتطهير.
  • اتركيها تجف تمامًا قبل إعادتها.
  • اخلطي كوب ماء دافئ وملعقة خل وملعقة بيكربونات.
  • استخدمي الإسفنجة لمسح الجدران الداخلية.
  • ركزي على الزوايا وفتحات التهوية.
  • امسحي جيدا بقطعة قماش مبللة ثم جافة.
  • تجنبي استخدام الكلور أو المنظفات القوية لأنها قد تترك روائح ضارة وتؤثر على الطعام.
  • امسحي باب الثلاجة من الداخل والخارج.
  • نظفي كاوتش الباب جيدا بفرشاة صغيرة.
  • تأكدي من إزالة أي بقايا أوساخ أو عفن.
  • ضعي كوب صغير من بيكربونات الصوديوم داخل الثلاجة، أو قطعة فحم نظيفة، أو نصف ليمونة مع قرنفل.
  • هذه الطرق طبيعية وآمنة وتمتص الروائح المزعجة.
  • ثم قسمي الأطعمة حسب النوع سواء لحوم أو خضار أو مشروبات.
  • استخدمي علب محكمة الغلق.
  • اكتبي تاريخ التخزين على الأطعمة المجمدة.
  • اتركي مسافات لتهوية جيدة داخل الثلاجة.
  • وللحفاظ على نظافة الثلاجة طوال رمضان، امسحي أي سوائل مسكوبة فورا.
  • لا تضعي الطعام ساخن داخل الثلاجة.
  • نظفي الثلاجة تنظيف خفيف أسبوعيا.
  • راقبي تاريخ صلاحية الأطعمة باستمرار.
طريقة تجهيز فطائر محشية، للتفريز استعدادا لشهر رمضان

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز صلصة المحشي

