يبحث آلاف المواطنين عن تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، باعتباره الطريق الرسمي للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها القوى العاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg عبر موقع وزارة العمل الرسمي.



كما يتيح موقع وزارة العمل خدمات استعلام العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة باستخدام الرقم القومي، من خلال لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، حيث يمكن للمواطنين متابعة حالة الطلب ومعرفة أحقية الصرف بسهولة عبر موقع وزارة العمل الرسمي دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب.

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين و العمالة غير المنتظمة وذلك بشأن، موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026.

وتستعرض "فيتو" من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

ومن المتوقع أن تقوم وزارة العمل بصرف منحة شهر رمضان 2026 وذلك قبل بداية الشهر المبارك بأيام قليلة أو مع بداية الشهر.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

يذكر أنه تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة.

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

منحة عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

المولد النبوي.

شهر رمضان.

عيد الميلاد المجيد.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي:

الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي). كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة. تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة. بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

