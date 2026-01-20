الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو
18 حجم الخط
ads

يبحث آلاف المواطنين عن تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، باعتباره الطريق الرسمي للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها القوى العاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg عبر موقع وزارة العمل الرسمي.


كما يتيح موقع وزارة العمل خدمات استعلام العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة  باستخدام الرقم القومي، من خلال لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، حيث يمكن للمواطنين متابعة حالة الطلب ومعرفة أحقية الصرف بسهولة عبر موقع وزارة العمل الرسمي  دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب.

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين و العمالة غير المنتظمة وذلك بشأن، موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026.

وتستعرض  "فيتو" من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

 

موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

ومن المتوقع أن تقوم وزارة العمل بصرف منحة شهر رمضان 2026 وذلك قبل بداية الشهر المبارك بأيام قليلة أو مع بداية الشهر.

 

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 

يذكر أنه تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة. 

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

  • منحة عيد الفطر.
  • عيد الأضحى.
  • عيد العمال.
  • المولد النبوي.
  • شهر رمضان.
  • عيد الميلاد المجيد.
txt

كيف حمى القانون العمالة غير المنتظمة؟

txt

موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

  • الحرفيون.
  • عمال البناء.
  • المزارعون.
  • عمال الصيد.
  • الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي:

  1. الدخول  للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على  الرابط
  2. تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).
  3. كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.
  4. تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.
  5. بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة القوى العاملة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة الغير منتظمة لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي استعلام العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة موقع وزاره العمل وزارة القوى العاملة استعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة تسجيل فى العماله الغير منتظمه استعلام العمالة غير المنتظمة

مواد متعلقة

تفتيش وزارة العمل يحرر 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بالأدنى للأجور

وزارة العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاق مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية