جمعية مستثمري العاشر تنظم معرضا لمكافحة الغلاء استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا من أجل بحث استعدادات إقامة معرض لمكافحة الغلاء وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المقبل.

إقامة معرض لمكافحة الغلاء

وأكد حسن الفندي عضو مجلس الإدارة أن الجمعية تقوم بإقامة المعرض منذ سنوات كنوع من المسؤلية الاجتماعية للمستثمرين، لافتا إلى أن المعرض جاء مع اتجاه الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل حالة ارتفاع التضخم الموجودة حاليًا.

وأوضحت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أن الأسعار بالمعرض ستكون أقل من أسعار العام الماضي نظرا لمشاركة المستثمرين وأصحاب المصانع والشركة القابضة في المعرض وسوف يشعر بذلك التحسن المواطنين خلال هذا العام.

وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان ووكيل أول مجلس الأمناء أن هذا المعرض جاء لخدمة أبناء المدينة، وتلبية لرغبة جميع مستثمري العاشر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليًا.

واضاف أن المعرض يقام على مساحة 5000 متر مربع، بالإضافة إلى 2000 متر مربع تم تخصيصها لإنشاء مدينة ملاهي متكاملة، للترفيه العائلي، على أن يضم المعرض اكثر من 123 باكية.

وأوضح أن المعرض يوجد به جميع الانشطة التجارية، كما تم تخصيص 80% منها للسلع الغذائية والأساسية مثل(زيوت، سكر، أرز) بالإضافة إلى اللحوم والخضروات الطازجة،و السلع والرمضانية، والملابس والسجاد والمفروشات بأسعار تنافسية.

وقال إن المعرض يهدف إلى توفير كافة السلع الإستراتيجية والرمضانية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك تحت إشراف مباشر من جمعية المستثمرين و مجلس الأمناء وجهاز المدينة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة.

حضر اللقاء عمرو الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية وعادل الشنواني رئيس لجنة التكافل والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة وعصر مجلس الأمناء السيد البسيوني عضو الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.