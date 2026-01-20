أخبار مصر، رئيس الوزراء يفتتح غدًا معرض القاهرة الدولي للكتاب، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، استعدادات مكثفة بالمترو ومواعيد جديدة لاستقبال شهر رمضان، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

رئيس الوزراء يفتتح غدًا معرض القاهرة الدولي للكتاب

يفتتح غدا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

ويأتي افتتاح الدورة الجديدة في إطار دعم الدولة للحركة الثقافية وتعزيز صناعة النشر، حيث يُعد المعرض أحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة، ومن أبرز منصات التلاقي بين القراء والناشرين والمبدعين من مصر والعالم.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحة المعرض المختلفة، ويطلع على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة، إلى جانب الأجنحة الرسمية ودور النشر المحلية والعربية والأجنبية، وما تتضمنه من برامج فكرية وندوات وأمسيات ثقافية.

وتنظم المعرض وزارة الثقافة، بمشاركة واسعة من دور النشر، وببرنامج ثقافي متنوع يستهدف مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة أنشطة مخصصة للأطفال والشباب، بما يعزز دور المعرض في نشر الوعي الثقافي وتشجيع القراءة.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين لعدة أيام، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، في ظل ما يحظى به المعرض من مكانة راسخة كأحد أهم الأحداث الثقافية السنوية في مصر والمنطقة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026.

ومن خلال السطور التالية نستعرض التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026.

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 ومن المقرر أن تبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

وقالت الهيئة إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصرى.

أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.

عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.

التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.

الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.

عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.



استعدادات مكثفة بالمترو ومواعيد جديدة لاستقبال شهر رمضان

كثفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وإدارة التشغيل لاستقبال الشهر الكريم.

وبدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.

وقررت إدارة المترو بدء العمل بـ المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بداية من 17 فبراير على أن يتم تشغيل مترو الأنفاق كالتالي:

قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة ١٢ وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب ١٢ ونصف صباحًا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ وسبع دقائق صباحًا

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و٣٨ دقيقة صباحًا.

تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحًا.

محطة جمال عبد الناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحًا.

محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحًا.

ومن جانبه أكد مصدر بالمترو أنه يجرى العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»؛ لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تصنيع الإنسولين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية والاستراتيجية داخل مصر.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف رعاية مرضى السكري كأحد أولويات الصحة العامة، مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم ملموس في هذا المجال، حيث انخفضت معدلات الوفاة بين المرضى بنسبة 13٪ خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في إتاحة العلاج وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أن التوسع في التصنيع المحلي للإنسولين يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة هذه النتائج الإيجابية، من خلال توفير الأدوية الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، والحد من الاعتماد على الاستيراد، بما يُعزز الأمن الدوائي ويقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع ناقش تفعيل التعاون مع «جيبتو فارما»، حيث تم استعراض العقود القائمة بين الجانبين لإنتاج الإنسولين وفق أحدث المعايير العالمية للممارسات التصنيعية الجيدة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى آليات نقل التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات الفنية والبشرية، بما يضمن سد احتياجات السوق المحلية من الإنسولين، ويفتح آفاقًا للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في استقرار سلاسل الإمداد الدوائي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء.

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وصحراء مطروح تمتد إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ في الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل ، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 05



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيا لعام 2026

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية للترويج للمقصد السياحي المصري بثلاث من كبرى المدن الصينية، شملت بكين وشنغهاي وجوانزو، والتي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية بجمهورية الصين الشعبية.



يأتي ذلك في إطار الجهود الترويجية التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتعزيز حصة مصر من الحركة السياحية العالمية، ولاسيما من الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها السوق الصيني.

واستقطبت القافلة مشاركة واسعة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني، حيث تجاوز عدد المشاركين 150 من ممثلي صناعة السياحة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، عددًا من اللقاءات المهنية مع شركاء المهنة بالصين، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، إلى جانب تطوير برامج سياحية تلائم اهتمامات السائح الصيني، وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها حركة الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم استعراض المقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري، وما يقدمه من أنماط ومنتجات سياحية متعددة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والبيئية وغيرها، بما يلبي تطلعات مختلف الشرائح السياحية، وخاصة السائح الصيني.



وخلال إحدى الفعاليات التي أُقيمت بمدينة شنغهاي، تسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة فوز مصر بلقب "أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026” العالمية، في إنجاز يعكس ثقة السوق الصيني في القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، ويؤكد النمو المتزايد في معدلات الطلب على زيارته خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد جلسات نقاشية مع عدد من منصات الحجز الإلكتروني، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للمقصد المصري بالسوق الصيني، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في الوصول إلى الجمهور المستهدف ودعم القرارات السياحية.

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال للمساهمة في التعليم والصحة باعتبارهما أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قطاع التعليم كركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، مشيدًا بدور السيدة انتصار السيسي في دعم هذا الملف الحيوي، والذي يعكس الالتزام الواضح للمرأة المصرية بخدمة وطنها.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل من جامعة القاهرة.

وأعرب مدبولي عن تقديره لما توليه السيدة انتصار السيسي، من اهتمام واضح وداعم لقطاع التعليم، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة 2030.

ولفت إلى إن حرصها على هذا الملف يعكس دور المرأة المصرية الفاعل في خدمة وطنها، ويؤكد التزام الدولة بضمان مستقبل أفضل لأبنائنا.



وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على ضمان استمرار المسار الأكاديمي للطلاب دون أي توقف، حتى في مواجهة الظروف الطارئة، ضمن رؤية متكاملة تشمل وزارة التعليم العالي، والبنك المركزي، والجامعات المصرية.

وأضاف أن هذه الرؤية أسفرت عن تبني بروتوكولين رئيسيين: الأول لدعم الطلاب المتفوقين طوال فترة دراستهم، والثاني لدعم الطلاب غير القادرين، مع التركيز على طلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم.

كما ساهمت الجامعات الخاصة في توفير منح تعليمية، بما يعكس دورها في خدمة المجتمع وتوسيع فرص التعليم.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تدشن اليوم نموذجًا وطنيًا جديدًا لتمويل التعليم يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال حساب مصرفي موحد لتلقي المساهمات والتبرعات، داعيًا رجال الأعمال لتوجيه جزء كبير من مساهماتهم نحو قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أولويات الحكومة القصوى.

