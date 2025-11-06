برناردو سيلفا يجاور رونالدو وفيجو في قائمة برتغالية بدوري الأبطال

18 حجم الخط

شارك برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، في مباراته رقم 100 بدوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه أمام دورتموند بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وأصبح برناردو سيلفا رابع لاعب برتغالي يصل إلى هذا الإنجاز بعد كريستيانو رونالدو (183)، وبيبي (120)، ولويس فيجو (103).

وحقق مانشستر سيتي الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الاتحاد.

أحرز الأهداف فيل فودين هدفين بالدقيقتين (22 و57) وإيرلينغ هالاند بالدقيقة (29) وريان شرقي بالدقيقة (90+1) في حين تكفل بهدف الضيوف فالديمار أنتون (72).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الرابع.

