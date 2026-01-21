الأربعاء 21 يناير 2026
جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صور ومنشورات يُزعم أنها تتضمن إجابات امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية – الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026، وذلك عبر عدد من جروبات الغش الإلكتروني، ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور.

تشميع مكتبة بشبرا الخيمة لتسهيلها تداول امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

تداول إجابات العلوم للشهادة الإعدادية على جروبات الغش

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما يتم تداوله، والوقوف على مصدر نشر تلك الإجابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
وأكدت مصادر تعليمية مطلعة أن نماذج الإجابة الرسمية لمادة العلوم لم يتم تسريبها، ولا تزال محفوظة داخل المطبعة السرية، مشددة على أنه لا يتم تسليم نماذج الإجابة إلا بعد انتهاء زمن الامتحان رسميًا، ولمعلمي المادة وأعضاء لجان التقدير فقط.
وأضافت المصادر أن ما يتم تداوله على جروبات الغش لا يعدو كونه محاولات تضليل واجتهادات غير دقيقة، ولا تمت بصلة للنموذج الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
وشددت المديرية على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومتابعة جروبات الغش الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد القائمين عليها، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ودعت الجهات التعليمية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أو المديريات التعليمية.

الجريدة الرسمية