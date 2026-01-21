أسوة بطلاب الثانوية العامة، الحكومة تقرر توزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني

قرارات الحكومة اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني، واستخدام وسائل التعليم الحديثة داخل المدارس الفنية.

ويستهدف القرار توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، أسوة بما يتم مع طلاب التعليم الثانوي العام، بما يسهم في دعم التحول الرقمي داخل منظومة التعليم، وتيسير وصول الطلاب إلى المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي والتفاعل مع المناهج الدراسية الحديثة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث التعليم الفني، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويساعد في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويُعد إدخال أجهزة التابلت في مدارس التعليم الفني أحد محاور تطوير البنية التكنولوجية للمدارس، ودعم استخدام أدوات التعليم الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتحقيق العدالة التعليمية بين مختلف المسارات التعليمية.

الذكاء الاصطناعي يدخل مدارس التعليم الفني رسميًا بقرار من الحكومة

ويأتي قرار توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني متسقًا مع توجه الدولة نحو إدخال المناهج التكنولوجية الحديثة داخل هذا المسار التعليمي، وعلى رأسها مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث وافق مجلس الوزراء على تدريس هذه المواد لطلاب التعليم الفني، بهدف إكسابهم المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة المطلوبة لسوق العمل الحديث.

مجلس الوزراء اليوم

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من استخدام المنصات التعليمية الرقمية، والتعامل مع المحتوى التفاعلي، وتنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، بما يدعم قدرتهم على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ويعزز من فرصهم في الاندماج بسوق العمل المحلي والدولي في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وتُعد أجهزة التابلت إحدى الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال إتاحة الوصول إلى المناهج الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق التكامل بين تطوير المحتوى التعليمي وتحديث أدوات التعلم داخل مدارس التعليم الفني.

