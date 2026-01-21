الأربعاء 21 يناير 2026
جامعة الفيوم توافق على برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والمناعة بكلية العلوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد اليوم الأربعاء جلسته رقم ٢٣٠،  برئاسة  الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمكتبة المركزية بالجامعة.

جدول أعمال مجلس شئون التعليم والطلاب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش محضر لجنة مراجعة اللوائح الدراسية، بخصوص لائحة برنامج الجيوكارتوجرافيا المعلوماتية والمساحة البحرية، بقسم الدراسات الجغرافية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وقرار مجلس كلية علوم الرياضة رقم 52 بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بالموافقة على تعديل بعض المقررات بالمستوى الرابع ببرنامج التدريب الرياضي، في لائحة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وقرار مجلس كلية العلوم رقم 384 بتاريخ 16  نوفمبر الماضي، بالموافقة على المقترح المقدم من قسمي علم الحيوان والنبات، بإضافة برنامج دراسي جديد بمصروفات بعنوان الميكروبيولوجيا التطبيقية والمناعة، ضمن اللائحة الخاصة بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وخطاب الدكتور المشرف على كلية الحقوق، بخصوص مقترح تفعيل اللائحة الداخلية للكلية، فيما يخص حساب التقدير الذي يحصل عليه الطالب في جميع سنوات الدراسة، وفقًا للمجموع التراكمي (GPA)،  اعتبارًا من العام الجامعي الحالي 2025/2026.

مجلس شئون الدراسات العليا

يذكر أن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، كان قدعقد الأسبوع الجاري جلسته رقم 223، اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

الموافقة على رسائل علمية جديدة

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المجلس وافق على تسجيل بعض الدرجات العلمية، بلغ عددها 72 رسالة علمية، منها 39 لنيل درجة الماجستير، و33 لنيل درجة الدكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الألسن بشأن لائحة المجلة العلمية المحكمة الخاصة بها.

آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة جامعة الفيوم

جامعة الفيوم توافق على تسجيل 72 رسالة ماجستير ودكتوراه

كما ناقش المجلس مقترح المجلة العلمية بكلية علوم الرياضة، وانتقل المجلس بعدها لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

 

