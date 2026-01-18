جامعة الفيوم توافق على تسجيل 72 رسالة ماجستير ودكتوراه

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية عقد جلسته رقم 223، اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

الموافقة على رسائل علمية جديدة

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المجلس وافق على تسجيل بعض الدرجات العلمية، بلغ عددها 72 رسالة علمية، منها 39 لنيل درجة الماجستير، و33 لنيل درجة الدكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الألسن بشأن لائحة المجلة العلمية المحكمة الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة مقترح المجلة العلمية بكلية علوم الرياضة، وانتقل المجلس بعدها لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

قافلة طبية لقرية العامرية

يذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية، بجامعة الفيوم، نظَّم قافلةً طبية توعوية شاملة، بالوحدة الصحية بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان، وتم الكشف الطبي على 1394 حالة، منها 310 حالات باطنة، ٣٥٢ حالة أطفال، 267 حالة أنف وأذن، 189 حالة روماتيزم، 209 حالات جلدية، و67 حالة أسنان، مع صرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

كما اشتملت القافلة على حواراتٍ مباشرة مع الأهالي للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهونها، وقدَّمت التوعية في مجال الحماية المجتمعية، مع التركيز على أضرار ختان الإناث، وظاهرة الزواج المبكر، وتعريف السيدات بحقوقهن، وسبل مواجهة العنف اللفظي والجسدي وآثاره، وطرق الحماية، والجهات المعنية التي تُقدِّم الدعم اللازم في حال التعرُّض لأيِّ شكلٍ من أشكال العنف.

