الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم توافق على تسجيل 72 رسالة ماجستير ودكتوراه

مجلس شؤون الدراسات
مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية
18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية عقد جلسته رقم 223، اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

الموافقة على رسائل علمية جديدة

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المجلس وافق على تسجيل بعض الدرجات العلمية، بلغ عددها 72 رسالة علمية، منها 39 لنيل درجة الماجستير، و33 لنيل درجة الدكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الألسن بشأن لائحة المجلة العلمية المحكمة الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة مقترح المجلة العلمية بكلية علوم الرياضة، وانتقل المجلس بعدها لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

قافلة طبية لقرية العامرية

يذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية، بجامعة الفيوم، نظَّم قافلةً طبية توعوية شاملة، بالوحدة الصحية بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان،  وتم الكشف الطبي على 1394 حالة، منها 310 حالات باطنة، ٣٥٢ حالة أطفال، 267 حالة أنف وأذن، 189 حالة روماتيزم، 209 حالات جلدية، و67 حالة أسنان، مع صرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

الأعلى للجامعات يعلن مواعيد وإجراءات الترشح لمنصب رئيس جامعة الفيوم

من التخطيط إلى التنفيذ، البرنامج التدريبي التنسيقي للمشروع الوطني للقراءة يفتح ملفات التطبيق داخل الجامعات

كما اشتملت القافلة على حواراتٍ مباشرة مع الأهالي للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهونها، وقدَّمت التوعية في مجال الحماية المجتمعية، مع التركيز على أضرار ختان الإناث، وظاهرة الزواج المبكر، وتعريف السيدات بحقوقهن، وسبل مواجهة العنف اللفظي والجسدي وآثاره، وطرق الحماية، والجهات المعنية التي تُقدِّم الدعم اللازم في حال التعرُّض لأيِّ شكلٍ من أشكال العنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أعضاء المجلس البرنامج التدريبي الدراسات العليا والبحوث الماجستير والدكتوراه خدمة المجتمع وتنمية البيئة منصب رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس جامعة نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

بالأسماء، مصرع 7 من شباب الفيوم في حادث مروري بالسعودية

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية