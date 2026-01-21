الأربعاء 21 يناير 2026
المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وحصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز.

رأي المواطنين والعاملين في نظام العمل

 ناقش محافظ الفيوم، المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، حول الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز كإجراءات "التصالح في بعض مخالفات البناء، وطلبات صلاحيات المواقع، أو توصيل المرافق، أو تراخيص الهدم والبناء، وترخيص المحال العامة والإشغالات والإعلانات.

كما ناقش موظفي المركز التكنولوجي، حول آليات إنهاء إجراءات المواطنين، وتطوير منظومة الأداء لتسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، للوقوف على أي معوقات للعمل وإيجاد الحل السريع لها.

تيسير الإجراءات علي المواطنين

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة  كبار السن وذوي الهمم. مشيرًا إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال طلبات مختلف الملفات من المواطنين التى يتم نهوها من خلال المركز التكنولوجي.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أحد المواطنين بشأن توقف إجراءات ملف التصالح الخاصة بمنزله، بسبب تأخره عن سداد قيمة التصالح، ووجه المحافظ، مسئولي المركز التكنولوجي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للمواطن إعادة فتح الملف واستكمال الإجراءات وسداد قيمة التصالح المستحقة عن المنزل محل الشكوى.

