ضبط 1500 علبة عصير فاسدة قبل طرحها للبيع في الفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الرقابة التموينية بالمديرية شنت حملة مكبرة على المحال التجارية ومحال بيع الاغذية، شارك فيها مدريتي الصحة والطب البيطري، وقسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بهدف منع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول.

نتائج الحملة علي محال السلع الغذائية بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن التحفظ علي 1500 علبة عصير "ماركة شهيرة" منتهية الصلاحية، بأحد محال السلع الغذائية، كانت معدة لطرحها للبيع للمستهلكين، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمركز، بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات بقري ومدن المحافظة، لمواجهة جشع بعض التجار.

