الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تعلن موافقتها على الانضمام إلى مجلس السلام

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

رحبت  مصر  بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج  عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة. 

مصر تعلن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس

وجددت مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.


مصر تعلن  دعمها لمهمة مجلس السلام

كما أعربت مصر خلال بيان لوزارة الخارجية اليوم، عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ۲۸۰۳.

 وأكدت مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب عبد الفتاح السيسي مجلس السلام غزة إنهاء الحرب في غزة الشرق الأوسط قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس

مواد متعلقة

نتنياهو المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ينضم إلى مجلس السلام

فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة

أول تعليق روسي على دعوة ترامب لـ بوتين لعضوية مجلس السلام في غزة

المغرب ينضم رسميا إلى دعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة

بلومبرج: المحادثات الأوروبية الأمريكية بشأن مجلس السلام في غزة تواجه صعوبات بالغة

بيلاروسيا تعلق على دعوة ترامب للوكاشينكو بالمشاركة في مجلس السلام بغزة

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية