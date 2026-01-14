مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

18 حجم الخط

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التى تنفذها جماعة الحوثى فى اليمن ضد السفن التجارية فى البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو المقبل، فى إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان «صون السلم والأمن الدوليين».

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

ويقضي مشروع القرار المعروض «باللون الأزرق» بتمديد متطلب التقرير الشهري للأمين العام بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو الماضي، وقد أُنشئ هذا الالتزام بموجب القرار رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، وجدد آخر مرة عبر القرار رقم 2787 الصادر في 15 يوليو 2025.

ووزعت اليونان والولايات المتحدة، وهما البلدان الراعيان المشاركان لملف أزمة البحر الأحمر، مشروع القرار على أعضاء المجلس في 8 يناير، مع منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات حتى اليوم التالي.

تطورات الأوضاع في اليمن

وبالتوازي مع التصويت، من المقرر أن يعقد المجلس إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، ويقدم الإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام.

تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض

وستقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ماري ياماشيتا، إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة، تتناول جهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض.

وتسهم هذه المشاورات في إطلاع أعضاء المجلس على مفاوضاتهم المرتقبة بشأن تجديد ولاية "بعثة أونمها"، التي تنتهي في 28 يناير. ويجري الأعضاء حاليًا مداولات حول الجدوى المستقبلية للبعثة، في أعقاب استعراض قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 2025 عملًا بالقرار رقم 2786 الصادر في 14 يوليو 2025.

ويتركز جانب رئيسي من الإحاطة المفتوحة خلال جلسة مجلس الأمن على التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب اليمن منذ أوائل ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.