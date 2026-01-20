الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعرض صورا لكندا وجرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
18 حجم الخط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا تظهر كندا وجرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي.

ترامب يغرس العلم الأمريكي في جرينلاند

في الصورة الأولى، المنشورة على منصة التواصل Truth Social بحسب روسيا اليوم،، ظهر ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض وهو يعرض خريطة لفنزويلا وكندا وجرينلاند، ملونة بألوان العلم الأمريكي، على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، وفلاديمير زيلينسكي، وأمين عام حلف الناتو مارك روته.

وفي الصورة الثانية، ظهر ترامب وهو يغرس العلم الأمريكي في جرينلاند، برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه. دي. فانس. وتشير لافتة قريبة منه إلى أن غرينلاند أصبحت أرضا أمريكية في عام 2026.

ترامب: كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين

في وقت سابق، صرح ترامب بأن كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، لأنها تعتمد كليا على واشنطن.

وإلى جانب كندا، يطالب ترامب كذلك بضم جرينلاند، وهي جزء من المملكة الدنماركية. ويؤكد ترامب بشكل دوري أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. 

 الولايات المتحدة تشن هجوما واسع النطاق على فنزويلا

في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، تم خلاله اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما  إلى نيويورك. لم يحدد ترامب مدة زمنية دقيقة لبقاء الولايات المتحدة مسيطرة على فنزويلا، لكنه ذكر أنها "أطول بكثير" من عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كندا ترامب فنزويلا اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو

مواد متعلقة

ترامب: لا أحد يستطيع حماية جرينلاند

ترامب يكشف رسالة ماكرون السرية ويحرجه علنا بسبب جرينلاند

ترامب: أجريت محادثات جيدة مع أمين عام الناتو بشأن جرينلاند

كنز مدفون فى الجليد، صحيفة بريطانية ترصد ثروات جرينلاند التي يسعى ترامب للاستيلاء عليها
ads

الأكثر قراءة

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية