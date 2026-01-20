ترامب يعرض صورا لكندا وجرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي

18 حجم الخط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا تظهر كندا وجرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي.

ترامب يغرس العلم الأمريكي في جرينلاند

في الصورة الأولى، المنشورة على منصة التواصل Truth Social بحسب روسيا اليوم،، ظهر ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض وهو يعرض خريطة لفنزويلا وكندا وجرينلاند، ملونة بألوان العلم الأمريكي، على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، وفلاديمير زيلينسكي، وأمين عام حلف الناتو مارك روته.

وفي الصورة الثانية، ظهر ترامب وهو يغرس العلم الأمريكي في جرينلاند، برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه. دي. فانس. وتشير لافتة قريبة منه إلى أن غرينلاند أصبحت أرضا أمريكية في عام 2026.

ترامب: كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين

في وقت سابق، صرح ترامب بأن كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، لأنها تعتمد كليا على واشنطن.

وإلى جانب كندا، يطالب ترامب كذلك بضم جرينلاند، وهي جزء من المملكة الدنماركية. ويؤكد ترامب بشكل دوري أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

الولايات المتحدة تشن هجوما واسع النطاق على فنزويلا

في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، تم خلاله اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. لم يحدد ترامب مدة زمنية دقيقة لبقاء الولايات المتحدة مسيطرة على فنزويلا، لكنه ذكر أنها "أطول بكثير" من عام.

