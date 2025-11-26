المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

18 حجم الخط

دق البنك المركزي الأوروبي ناقوس الخطر، اليوم الأربعاء، محذرا البنوك في منطقة اليورو التي تعتمد بشكل كبير على التمويل بالدولار الأمريكي من ضرورة تعزيز احتياطياتها من السيولة ورؤوس الأموال، لمواجهة أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية قد تؤثر على استقرار العملة الخضراء.

زيادة الاحتياطيات من رأس المال والسيولة

وحث البنك المركزي الأوروبي عددا محدودا من البنوك الكبرى على زيادة الاحتياطيات من رأس المال والسيولة، والاحتفاظ بمخزون كافٍ من الأصول المقومة بالدولار وعالية السيولة لمواجهة أي تدفقات خارجة محتملة، واستخدام هذه الاحتياطيات كحاجز يحافظ على استقرار البنوك خلال فترات التوتر.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تزايد مخاوف السوق العالمية بسبب الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي وفرض التعريفات الجمركية، مما هز استقرار العملة الاحتياطية الأولى في العالم.

الاقتراض من الأسواق الأمريكية

وأوضح التقرير أن الخطر يكمن في أن البنوك تقوم بالاقتراض من الأسواق الأمريكية لتمويل أنشطة عملائها مثل صناديق التحوط، وتبيع مقايضات العملات للشركات والصناديق التي تتحوط من تعرضها للدولار، وللتعويض عن مخاطرها، غالبًا ما تتخذ هذه البنوك مراكز معاكسة للمقرضين العالميين عبر مقايضات لا تظهر في الميزانيات العمومية.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن تجديد هذه المراكز قد يصبح أمرًا صعبا خلال فترات التوتر في أسواق مقايضات العملات.

فجوة بين الأصول والالتزامات الدولارية

وأقر البنك المركزي الأوروبي بعدم وجود فجوة كبيرة حاليًا بين الأصول والالتزامات الدولارية، حيث تلجأ البنوك لاتفاقيات إعادة الشراء (ريبو) لمواءمة آجال الاستحقاق.

وحذر من أن هذه الاستراتيجيات لا تقضي تماما على مخاطر السيولة، مشيرا إلى أنه في أسوأ الحالات، قد تستنفد التدفقات الخارجة للدولار قدرة البنوك على جمع النقد عبر آليات مثل الريبو ومقايضات العملات أو حتى بيع الأصول نفسها.

الأوراق المالية المقومة بالدولار

وكشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي أنه حتى نهاية العام الماضي، احتفظت بنوك منطقة اليورو بـ 681 مليار يورو (788.53 مليار دولار) من الأوراق المالية المقومة بالدولار، في حين قدمت قروضًا مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 712 مليار يورو.

