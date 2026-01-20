الثلاثاء 20 يناير 2026
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع أمين عام الناتو بشأن جرينلاند

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن جرينلاند.

وبحسب وكالة "رويترز"، وصف ترامب المكالمة بأنها "كانت جيدة جدا"، مضيفا أنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافا مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دون أن يحدد هوية تلك الأطراف.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصته "تروث سوشيال": مثلما عبرت للجميع، وبوضوح شديد، فإن جرينلاند ضرورية للأمن القومي والأمن العالمي، ولا مجال للتراجع عن ذلك، ويتفق الجميع على ذلك.

جرينلاند تهيمن على اجتماعات دافوس

وذكر ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبحث مسألة الحصول على جرينلاند خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع لأن الدنمارك ليس بمقدورها حماية الإقليم.

وقبل توجهه إلى دافوس في سويسرا، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد ترامب تأكيد أهمية جزيرة جرينلاند بالنسبة إلى بلاده.

أمس الإثنين، ذكر وزير الدفاع الدنماركي ‌ترولز ‌لوند ‌بولسن أن بلاده وجرينلاند ناقشتا إمكان وجود ⁠بعثة‌ من حلف الناتو في جرينلاند والقطب الشمالي.

كندا تدرس إرسال قوة صغيرة إلى جرينلاند 

وأكدت التقارير أن كندا تدرس ​إمكان إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية لـحلف شمال الأطلسي.

وأفادت صحيفة جلوب آند ميل الكندية، نقلا عن مصدر ⁠طلب​ عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن مسئولين عسكريين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وأنهم ينتظرون قرار رئيس الوزراء مارك كارني.

أوروبا تستعد لتدريبات عسكرية في جرينلاند

وأرسلت دول أوروبية أعدادًا صغيرة من العسكريين إلى جرينلاند الأسبوع الماضي. 

وقالت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا إنها سترسل عسكريين إلى الجزيرة لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في ‌وقت لاحق من العام.

تضامن أوروبي مع الدنمارك وشعب جرينلاند

وأصدر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،  بيانًا مشتركًا حول جرينلاند أكد أن السلامة الإقليمية والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي.

وشدد البيان المشترك على أن المناورات الدنماركية التي جرت بالتعاون مع الحلفاء لا تشكل تهديدًا لأي طرف، وأن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب جرينلاند. وقال البيان إن فرض رسوم جمركية على الحلفاء يهدد بتدهور الأوضاع وتقويض العلاقات عبر الأطلسي، مع التأكيد على أن أوروبا ستبقى «موحدة ومنسقة وملتزمة بالحفاظ على سيادتها.

