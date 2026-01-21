بلومبرج: أوروبا قد توافق على تسليم جرينلاند لأمريكا استرضاء لـ ترامب

18 حجم الخط

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هناك خطرا من أن توافق أوروبا على نقل جرينلاند إلى الولايات المتحدة في محاولة لاسترضاء واشنطن.

ونقلت عن مسئول رفيع المستوى، يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قوله: يتفق الكثيرون في أوروبا على أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية قد انتهى وأن استيلاء ترامب على الأراضي سيعيد تشكيل السياسة العالمية، بحسب وكالة "تاس".

وأعرب المسئول عن قلقه من احتمال موافقة الزعماء الأوروبيين على التخلي عن جرينلاند "في محاولة أخرى لاسترضاء البيت الأبيض"، حسب وصفه.

الأحداث في جرينلاند قد تخرج عن السيطرة

وأضاف: على الرغم من هذا القلق، إلا أن الشعور يتزايد بأن الأحداث تخرج عن نطاق السيطرة مع تسارع أوروبا نحو علاقة جديدة وأكثر عدائية مع البيت الأبيض.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة على أهمية انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وخلال ولايته الأولى، اقترح شراء الجزيرة، وفي مارس 2025، قال إنه من الممكن ضمها.

جزيرة جرينلاند تتبع الدنمارك

جرينلاند هي منطقة تتبع الدنمارك وتخضع للحكم الذاتي. وفي عام 1951، وقعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية الدفاع عن جرينلاند بالإضافة إلى التزاماتهما في حلف شمال الأطلسي. وبموجب المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة من أي عدوان محتمل.

سرعة تحول واشنطن من الود إلى العداء

وأشارت بلومبرج أيضا إلى أن المسئولين الأوروبيين فوجئوا بفقدان الدعم الأمريكي ومدى سرعة تحول واشنطن من الود إلى العداء.

وأضافت أن بعض المسئولين الأوروبيين اعترفوا بأنهم لا يفهمون "كيفية الرد على وابل التهديدات والمطالب المتغيرة باستمرار والتي لا يبدو أنها لا تتوافق مع أي منطق".

وتابعت: طلب ترامب بأن تقوم الدنمارك بتسليم أكبر جزيرة في العالم، إلى جانب التهديدات الجديدة بفرض رسوم جمركية ومحاولة إنشاء منتدى أمني عالمي منافس للأمم المتحدة، ما زاد من معاناة الاتحاد الأوروبي المنقسم بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.

حاكم كاليفورينيا يطالب الأوروبيين بمواجهة نيران ترامب بالنار

يشار إلى أن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم طالب الأوروبيين في دافوس بالتصدي للرئيس في ما يتعلق بقضية جرينلاند، داعيا إلى توجيه صفعة له لإجباره على التراجع عن موقفه.

ووصف حاكم كاليفورنيا ترامب بأنه "ضعيف"، معتبرا أن على الاتحاد الأوروبي الرد بحزم شديد عليه.

وقال عن ترامب: بارع في استغلال نقاط الضعف، لكنه يتراجع عندما يتم صفعه، لا يمكنه الحصول على كل شيء، كفى مجاملات، توقفوا عن محاولة استرضائه، واجهوا النار بالنار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.