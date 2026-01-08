الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
18 حجم الخط
ads

أعلن وزير العمل محمد جبران عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، والتي تُعد أول حملة توعوية متكاملة للوزارة يتم تنفيذها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى البصري والإعلامي التوعوي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين.

وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير، في تصريحاته، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، وترسيخ ثقافة العمل السليم وفقًا لقانون العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهمية التدريب المهني ورفع مهارات العمالة، فضلًا عن دعم فرص العمل داخل وخارج مصر، وتعزيز الالتزام بتطبيق بالقانون، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.

 

 ترسيخ التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل

وأكد وزير العمل أن العامل وصاحب العمل يمثلان ضلعين أساسيين في منظومة العمل، ولا يمكن تحقيق إنتاج حقيقي أو استقرار في سوق العمل دون وضوح الحقوق والواجبات، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال هذا التوازن من خلال التوعية والتنظيم.

وأضاف الوزير أن الحملة، التي تُنفذ تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد التوعوية المرئية والرقمية، بما يتيح تقديم رسالة مبسطة ومؤثرة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمالة في مختلف القطاعات، داعيًا العاملين وأصحاب الأعمال إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون العمل التحول الرقمي تقنيات الذكاء الاصطناعي منظومة العمل وزير العمل محمد جبران محمد جبران فرص العمل

مواد متعلقة

تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص

صندوق مكافحة الإدمان ينظم دوريا رياضيا للمتعافين بالمناطق المطورة 

العمل: تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

"جبران" يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»

جبران يتابع اختبارات الدفعة الأولى لبرنامج "سفراء العمل"

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية

وزير العمل: تكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية