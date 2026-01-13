مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم دورة مجانية للحاسب الآلي بالوحدة المتنقلة

18 حجم الخط

نظمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، فعاليات دورة تدريبية مجانية في مجال الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، من خلال الوحدة المتنقلة التابعة للمكتبة.

الهدف من عقد الدورة

تهدف الدورة إلى تطوير مهارات الشباب في استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الرقمية، ودعم قدراتهم العملية لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص التعلم والتدريب للجميع في بيئة مناسبة ومتاحة لمختلف الفئات.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة، ودعاء السيد مدير مركز التدريب، في تأكيد واضح على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لدعم جهود التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية على مستوى المحافظة.

تأتي هذه الجهود ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، وخطة مديرية العمل الهادفة لرفع كفاءة الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية، وتعكس حرص الدولة على دعم التدريب المهني والوصول بالخدمات التدريبية إلى مختلف الفئات.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل موقع عمل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع شركات أبناء سيناء، وحسن علام، والدولية، والشروق، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج القومية.

وأكد أكرم سيد أحمد، مدير مديرية عمل جنوب سيناء، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.

