وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وإطالتها

الأظافر الصحية والقوية تعكس جمال اليدين واهتمام المرأة بنفسها، لكن كثيرا ما تتعرض الأظافر للتكسر والضعف والتقشير نتيجة العادات اليومية الخاطئة أو نقص الفيتامينات أو التعرض للمنظفات القاسية.

وهناك وصفات طبيعية من مكونات بسيطة في المنزل تساعد على تقوية الأظافر وتحفيز نموها بشكل ملحوظ، وتحرص الفتيات كثيرا على تطبيقها.

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لتقوية الأظافر واطالتها.

أولا زيت الزيتون والثوم والليمون

هذه الوصفة تعد من أقوى الوصفات المنزلية، فهي تجمع بين التغذية، التطهير، وتنشيط الدورة الدموية حول الأظافر.

المكونات، فص أو فصان من الثوم المهروس، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون الدافئ، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

اهرسي الثوم جيدا حتى يصبح شبه ناعم

سخني زيت الزيتون قليلا تدفئة فقط وليس غلي.

امزجي الثوم مع زيت الزيتون.

أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدا.

اغسلي يديك جيدا وجففيهما.

دلكي الأظافر وما حولها بالخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق.

اتركيه على الأظافر لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اغسلي يديك بالماء الدافئ وصابون لطيف.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

ثانيا وصفة زيت الخروع والفيتامين E لإطالة الأظافر بسرعة

المكونات، ملعقة صغيرة زيت الخروع، وكبسولة من فيتامين E.

اخلطي زيت الخروع مع فيتامين E.

دلكي الأظافر والجلد المحيط بها لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت طوال الليل، واغسلي يديك صباحا

كرريها يوميا قبل النوم.

زيت الخروع يعزز نمو الشعر والأظافر ويقوي الجذور.

ثالثا حمام الليمون والملح لتقوية الأظافر الضعيفة

المكونات، ملعقة صغيرة ملح خشن، وعصير نصف ليمونة، وكوب ماء دافئ.

اخلطي المكونات وانقعي الأظافر 10 إلى 15 دقيقة.

جففي يديك وادهني مرطب أو زيت خفيف.

هذه الوصفة ممتازة لمن يعاني من تكسر سريع، واصفرار الأظافر، وضعف عام.

