الأحد 11 يناير 2026
رياضة

بسبب المنتخب، تأجيل مباريات 5 فرق بالجولة الـ15 من الدوري الممتاز

درع الدوري الممتاز،
الدوري الممتاز، قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل بعض مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأهل منتخب مصر رسميا للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وعلمت فيتو، أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباريات الأندية التي لديها لاعبون متواجدون ضمن بعثة منتخب مصر في المغرب، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الـ15

وبحسب مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، فإنه تقرر تأجيل مباراة طلائع الجيش أمام الأهلي لتقام يوم 9 مارس، بعد أن كان مقرر إقامتها يوم يوم 19 يناير الجاري.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة إنبي ضد الزمالك لتقام يوم 11 مارس، بعد أن كان محددا إقامتها يوم 20 يناير.

على أن تعلن اللجنة المواعيد الجديدة لمباريات بيراميدز ضد البنك الأهلي المحدد لها يوم 19 يناير الجاري، والجونة ضد المصري المحدد لها يوم 20 يناير، في وقت لاحق 

موعد مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

يذكر، أن منتخب مصر سيواجه السنغال يوم 14 يناير الجاري في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، وفي حال فاز الفراعنة سيتأهل للمباراة النهائية المحدد لها يوم 18 يناير الجاري، وهو ما دفع رابطة الأندية لاتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي في الجولة ال15 بمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري الممتاز رابطة الأندية المصرية منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 الأهلي الزمالك بيراميدز المصري البنك الاهلي

