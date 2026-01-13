أرقام أفشة مع الأهلي بعد رحيله إلى الاتحاد السكندري

18 حجم الخط

أعلن النادي الأهلي اليوم في بيان رسمي عن انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أرقام محمد مجدي أفشة مع الأهلي بعد رحيله إلي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة.

أرقام أفشة مع الأهلي

وخلال مشوار أفشة مع الأهلي شارك في 277 مباراة نجح خلالها في تسجيل 45 هدفا وصناعة 50 آخرين.

أفشة يودع جماهير الأهلي

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه اليوم، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قبل إتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة.

ونشر أفشة رسالة وداع مؤثرة، معبرا عن امتنانه لكل الدعم الذي تلقاه من الجماهير طوال مشواره مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه دائما.

وجاءت رسالة وداع أفشة كالتالي:

ويأتي ذلك تأكيدا لـ فيتو حيث كشف مصدر خاص، مساء أمس عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وكان المصدر أشار إلى أن أفشة سيقوم بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي اليوم، تمهيدا للانتقال إلى الإسكندرية والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

تفاصيل جلسة الاتحاد مع أفشة

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف في وقت سابق عن جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

