الدوري المصري يتصدر الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في نصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تربع الدوري المصري الممتاز على عرش الدوريات الأكثر تمثيلًا للاعبين في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، متفوقًا على كبرى الدوريات الأوروبية "الخمس الكبرى"، وذلك وفقًا للإحصائيات الأخيرة للمنتخبات الأربعة المتأهلة.

ويلتقي غدا الأربعاء منتخب مصر مع منتخب السنغال بينما يلعب منتخب المغرب مع نيجيريا في نصف نهائي البطولة.

الدوري المصري يتصدر

وكشفت الأرقام أن الدوري المصري يمتلك الحصة الأكبر بتواجد 23 لاعبًا في المربع الذهبي، مما يعكس قوة المسابقة المحلية واعتماد المنتخبات المتأهلة على عناصرها بشكل أساسي.

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في المرتبة الثانية بتمثيل يبلغ 17 لاعبًا، يليه مباشرة الدوري الفرنسي في المركز الثالث بـ 16 لاعبًا. فيما تذيل القائمة بين الدوريات الكبرى الدوري الإسباني بوجود 7 لاعبين فقط يشاركون في هذا الدور الحاسم.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقى المنتخبان في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 أهداف فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.