أزمة في الأهلي بعد الخروج من كأس عاصمة مصر.. عبد الحفيظ يتولى ملف المهاجم الأجنبي.. وموعد وصول الصفقة الجديدة

18 حجم الخط

لا صوت يعلو داخل الأهلي عن السقوط أمام الطلائع والخروج من كأس عاصمة مصر بعد استمرار النتائج المخيبة للآمال وتوديع ثاني بطولة هذا الموسم بعد الخروج أيضا فى وقت سابق أمام المصرية للاتصالات من بطولة كاس مصر.

توروب مدرب الأهلي

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا شاملا عن تردي النتائج خلال الفترة الماضية رغم مشاركة العديد من اللاعبين الكبار والأساسيين مع الفريق فى ظل غياب اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر فى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الخطيب تواصل أيضا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي للوقوف على أسباب اهتزاز المستوى وظهور العديد من اللاعبين بحالة من اللامبالاة خلال المباريات الأخيرة.

حسم مستقبل جراديشار

كما تشهد الساعات المقبلة حسم مستقبل المهاجم السلوفيني جراديشار الذى يمتلك عروضا من المجر وبولندا للرحيل عن القلعة الحمراء وسط أنباء تؤكد رغبة الأهلي فى الوصول للمهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه قبل اتخاذ قرار فسخ التعاقد مع السلوفيني جراديشار ببيعه أو إعارته.

المؤكد أيضا وفقًا للمعلومات القادمة من الأهلي أن الخطيب كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بضرورة حسم كافة الملفات المتعلقة بصفقة المهاجم الجديد فى أقرب وقت وسط أنباء عن سفر عبد الحفيظ بالفعل إلى فرنسا للاجتماع مع الخطيب لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، حيث يتواجد رئيس الأهلي فى فرنسا من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة

تصل صفقة النادي الأهلي الجديدة الأربعاء المقبل، استعدادا لبدء رحلتها الإحترافية الجديدة بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والتعاقدية، حيث يتبقى فقط توقيع الكشف الطبي على اللاعب بالقاهرة بمعرفة الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وقالت مصادر إن هناك وفدا رسميا من النادي الأهلي وأحد الإداريين سيكون فى انتظار المغربي يوسف بلعمري صفقة الأهلي الجديدة فور وصوله إلى مطار القاهرة.

يوسف بلعمري

ومن ناحية أخرى يستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وكان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط

3- فاركو 9 نقاط

4- المقاولون العرب 8 نقاط

5- غزل المحلة 7 نقاط

6- الأهلي 6 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.