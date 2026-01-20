سامح شكري: مصر نجحت في مواجهة خطة تهجير الفلسطينيين من غزة لهذه الأسباب

18 حجم الخط

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس النواب: إن السلطتين التنفيذية والتشريعية هدفهما تعزيز الدولة المصرية ورعاية الشعب ومصالحه، ولكل منهما اختصاصاته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "لا يجب أخذ الدور الرقابي للنقد وإظهار السلبيات، ولكن يجب أخذه بأنه يهدف لرعاية مصر المصلحة الوطنية والارتقاء بالدولة".



وأضاف عضو مجلس النواب: "مصر رسخت موقعها كدولة إقليمية ذات ثقل وتأثير فى العالم، وهناك استقرار لهذه المكانة وسعيها لتحقيق السلام على المستوى الإقليمي والدولي"، لافتا: " مجلس السلام العالمي بشكله الحالي لديه تصورات تتجاوز قضية غزة".



وأوضح وزير الخارجية السابق: " قدرات مجلس السلام لم تتبلور بعد بشأن تحقيق السلام فى بقع أخرى من العالم، والعالم يعيش فترة صعبة مع القانون الدولي، وفرض الإرادة سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية، وعلى العالم أن يبلور نظاما دوليا جديدا يستطيع إيجاد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي".



وأكد السفير سامح شكري: " أفكار ترامب تمثل تيارا يمينيا يتنامي على مستوى العالم"، موضحا: " وضوح الرؤية والإرتكاز إلى مبدأ ثابت ساعدا مصر على تجاوز الضغوط بشأن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة".



