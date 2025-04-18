الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

التحالف الدولي يبدأ الانسحاب من دير الزور شرق سوريا باتجاه الشدادي

التحالف الدولي بدأ
التحالف الدولي بدأ الانسحاب من دير الزور شرق سوريا

 بدأ التحالف الدولي بنقل معدات عسكرية ولوجستية من أكبر قواعده في حقلي العمر وكونيكو في ريف دير الزور في شرق سوريا على دفعات، باتجاه قاعدته العسكرية في منطقة الشدادي في الحسكة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القوات الأساسية ستبقى في القاعدتين حتى تأتي تعليمات بالانسحاب، مبينا أن عمليات النقل ترافقت مع إغلاق مؤقت للنقاط التابعة للتحالف داخل الحقول آنفة الذكر، لإفراغ النقاط الصغيرة التي لا حماية جوية لها وتدعيم النقاط الكبيرة.

وأوضح أنه بالنسبة للطائرات التي حلقت بين حقلي العمر وكونيكو، فهي كانت تنقل أشياء لا تستطيع قوات التحالف نقلها بشاحنات.

وتأتي تلك التحركات لإعادة هيكلة قواتها وتوزيعها في القواعد العسكرية.

وكان مسؤول أمريكي كشف أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم "داعش".

وحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن القوات الأمريكية المتبقية في سوريا، والتي تشمل جنودا عاديين وقوات خاصة، ستواصل تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب لقوات سوريا الديمقراطية، كما ستساعد في إدارة عدة السجون التي تحتضن ما بين 9 إلى 10 آلاف من مقاتلي "داعش" بالإضافة إلى حوالي 39 ألفا من أفراد عائلاتهم محتجزين في شمال شرق سوريا.

وكان عدد القوات الأمريكية في سوريا قد ارتفع إلى أكثر من ألفي جندي بعد هجمات "حماس" في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حيث استهدف مسلحون مدعومون من إيران القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيل لغزة.

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دير الزور سوريا شرق سوريا

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