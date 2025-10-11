حماس: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين وكانت حاضرة منذ اليوم الأول للحرب

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن مصر قامت بالدور الأساسي في منع تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة لم تسمح بأن يُزحزح الفلسطينيون عن أرضهم، وأن هذا الموقف يكفي وحده، ليؤكد عمق التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

حضور مصر الداعم للفلسطينيين بحرب غزة

وقال بدران، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن مصر كانت حاضرة منذ اليوم الأول للحرب في كل تفاصيلها، سواء على صعيد المسار التفاوضي أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

معاناة إنسانية قاسية للشعب الفلسطيني في غزة

وأضاف أن العامين الماضيين من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني تركا معاناة إنسانية قاسية، لكن هناك اليوم تطلعًا مع قرب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لأن تكون تلك الخطوة بداية لمرحلة جديدة تحمل بصيص أمل في أن ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.

وأوضح أن الدور المصري لا يحتاج إلى دليل، فهو امتداد لموقف تاريخي ثابت، مشيرًا إلى أن القاهرة تحملت عبئًا كبيرًا في سبيل منع التهجير ودعم المفاوضات وضمان استمرار المساعدات.

كما وجّه بدران الشكر إلى مصر وقطر على جهودهما المتواصلة، مشيرًا إلى انضمام تركيا مؤخرًا إلى الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في طريق الوصول إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

