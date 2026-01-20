الثلاثاء 20 يناير 2026
مدير أوقاف الإسكندرية يجتمع بأئمة إدارات الجمرك وغرب والدخيلة والعجمي

عقد الشيخ محمد سعد العش مدير المديرية اجتماعًا موسعًا بأئمة إدارات الجمرك وغرب والدخيلة والعجمي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الدعوية والتنظيمية، وبحث آليات تطوير الأداء داخل المساجد.

 يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة والارتقاء بالعمل الدعوي.

جاء الاجتماع بحضور  الشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات، والشيخ إبراهيم شويرب مدير إدارة أوقاف الجمرك، والدكتور مديح سميح مدير إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي.
 

 

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ محمد سعد العش على الدور المحوري للإمام في حمل رسالة المسجد، وضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي المستنير، والانضباط بالتعليمات الوزارية، والاهتمام بالخطاب الدعوي الذي يراعي قضايا المجتمع ويعالجها بحكمة وبصيرة، مع التأكيد على أهمية حسن الخلق، وقدوة الإمام داخل المسجد وخارجه.
 

كما شدد على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية، والتفاعل الإيجابي مع رواد المساجد، والحرص على أداء رسالة الدعوة بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، ويحفظ للمسجد مكانته ودوره التربوي في المجتمع.


من جانبهم، أعرب الأئمة عن تقديرهم لهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على تنفيذ التوجيهات، وبذل مزيد من الجهد في خدمة بيوت الله، وتحقيق رسالة الدعوة على الوجه الذي يرضي الله تعالى ويخدم الوطن.

