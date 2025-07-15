ضبط دقيق مدعم وسجائر مجهولة، تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.



ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و خالد عوض و أحمد شكرى و محمود راشد مفتشين الإدارة بعدة حملات على الأسواق.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير محضر تصرف لمخبز بلدى فى عدد ٥٤ شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

وتحرير محضر تصرف لمخبز بلدى فى عدد ٣٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم.

كما تم تحرير محضر تصرف لمخبز بلدى فى عدد ٢٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على عدد ٥٠٠ علبة سجائر متنوعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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