إصابة شخصين في حادث تصادم بمدخل مفيض بحيرات باريس بالوادي الجديد

أصيب شخصان، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، جنوب مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وتسبب الحادث في توقف مؤقت لحركة السير على الطريق وجري إزالته على الفور من الجهات المعنية، وسط استنفار أمني وطبي لإنقاذ الضحايا وإعادة الانضباط المروري.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بمدخل بحيرات مفيض باريس جنوب مدينة باريس.

أسماء المصابين وحالتهم بالحادث

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالوادي الجديد، بلاغا بالحادث وتم دفع بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مكان الحادث التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية الفائقة، وجاءت بيانات المصابين كالتالي:

محمد فتحي محمد، 59 عامًا، محمد جاد مغاوري، 35 عامًا، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرير محضر بالواقعة ومعاينة الأجهزة الأمنية

وعاينت الأجهزة الأمنية موقع الحادث لرفع الآثار وفتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى، كما تم التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات التصادم، وانتداب لجنة فنية من إدارة المرور لفحص السيارتين وبيان ما إذا كان هناك عطل فني أو تجاوز في السرعات المقررة، مع سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية.

