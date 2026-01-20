الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة الجمع الآلي بموسم حصاد البطاطس بالفرافرة

استهل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارته الميدانية لمركز الفرافرة، اليوم، بتفقد موسم حصاد محصول البطاطس (العروة الشتوية) بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة "أبو منقار" المقام على مساحة 7275 فدانًا، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب للاستيراد.

وتابع المحافظ منظومة الحصاد الآلي المتطورة التي تعتمد على الميكنة الكاملة (حصاد - فرز - تعبئة)؛ لضمان أعلى معايير الجودة، مُشيدًا بمستوى الانتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، في ظل التوسع بإجمالي المساحات المنزرعة بالبطاطس على مستوى المحافظة والتى بلغت 100 ألف فدان تنتج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

وخلال الجولة، أكد "الزملوط" أهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع ؛، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

ختام جولة المحافظ بمركز الداخلة
واختتم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولته التفقدية لمركز الداخلة، بتفقد سير العمل بـ مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس محمود أبو السعود مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة؛ لمتابعة ختام حصاد الدورة الإنتاجية الثانية تمهيدًا لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية والأسواق.

واستعرض المحافظ مقومات المشروع المقام على مساحة ١٢ فدان ويضم مشروع استزراع سمكي وصوب زراعية ضمن م  بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٥ طنًا من أسماك "البلطي" الطازجة، مشيدًا بتطبيق منظومة الزراعة التكاملية التي تعتمد على إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري ٥ صوب زراعية متنوعة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

الجريدة الرسمية