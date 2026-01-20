ويتكوف معلقا على لقاء مبعوث بوتين: كان جيدا وإيجابيا

18 حجم الخط

كشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء عن إجراء محادثات جيدة وإيجابية للغاية، مع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف.

لقاء ويتكوف وكوشنر مع مبعوث بوتين

وقال ويتكوف في تصريحات أدلى بها لوكالة "نوفوستي" بعد اجتماع ضم كيريل وكوشنر: إن المحادثات إيجابية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار سابقا إلى أن دميترييف يخطط لنقل معلومات للجانب الأمريكي تتعلق بالتسوية السلمية في أوكرانيا، دون تأكيد التقارير حول احتمالية عقد محادثات بين دميترييف والرئيس الأمريكي نفسه.

المحادثات الروسية الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن دميترييف وصل إلى الجناح الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي ب دافوس، حيث إنضم إليه ويتكوف وكوشنر.

و تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المبنى بشكل ملحوظ، مع انتشار عناصر من الشرطة وموظفين أمنيين في ملابس مدنية عند المدخلين الرئيسي والاحتياطي.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس يوم الأربعاء، على رأس وفد أمريكي كبير يضم، حسب التوقعات، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لاتنيك، ووزراء آخرين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من الاتصالات بين الجانبين. ففي أوائل ديسمبر الماضي، استقبل الرئيس بوتين وفدا أمريكيا في الكرملين ناقش المبادرة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل وسط.

