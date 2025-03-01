السبت 01 مارس 2025
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رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

شارع المعز، فيتو
شارع المعز، فيتو

أجواء شهر رمضان 2025، يشهد شارع المعز مساء اليوم السبت، في أول أيام شهر رمضان المبارك إقبالا متوسطا خصوصًا بعد انتهاء صلاة التراويح من مسجد الحسين.

 

أجواء رمضان في شارع المعز 

مع انتهاء صلاة التراويح، يبدأ شارع المعز في استقبال الزوار من العائلات والأصدقاء، حيث تجذبهم الفوانيس المعلقة بألوانها على جانبي الشارع، وزينة رمضان الموجودة أمام المحال.

 بجانب ذلك، ينتشر بشارع المعز البازارات والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات التقليدية والحرف اليدوية، مما يتيح للزوار شراء الهدايا والتذكارات الرمضانية.

أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن دارُ الإفتاءِ استطلعت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعية والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 

وأشار المفتي إلى أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

 

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير. 

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