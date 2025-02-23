فوانيس رمضان2025، ارتفاع الأسعار بنسبة تصل لـ60%.. غلاء المواد الخام السبب.. تبدأ من 50 جنيهًا.. إقبال كثيف على الصاج.. والأطفال يفضلون البلورات وشخصيات بوجي وطمطم (فيديو وصور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تبدأ الأسواق المصرية والعربية في استقبال فوانيس رمضان بأشكالها وأحجامها المختلفة حيث يعتبر الفانوس رمزا أساسيا للاحتفال بالشهر الكريم ومع تغيرات السوق وارتفاع أسعار المواد الخام ظهرت اختلافات واضحة في أسعار الفوانيس سواء كانت خشبية أو معدنية، محلية أو مستوردة.

خامات الفوانيس بين الخشب والمعدن والتكنولوجيا الحديثة

تتنوع الخامات المستخدمة في صناعة الفوانيس بين الخشب، المعدن والبلاستيك مع تطورات ملحوظة في التصاميم الحديثة التي تدمج بين التراث والتكنولوجيا.

الفوانيس الخشبية

تتميز الفوانيس الخشبية بطابعها التقليدي المستوحى من التراث المصري حيث تصنع من خشب الأبلكاش أو الأخشاب الطبيعية وتزين بزخارف رمضانية أو قماش الخيامية الشهير هذه الفوانيس تستخدم غالبًا كديكور للمنازل والمحال التجارية وتعتبر صديقة للبيئة مقارنة بالأنواع الأخرى.

الفوانيس المعدنية

يعد الفانوس الصاج أو النحاس من الأنواع الأكثر متانة وهي تعكس التصميم التقليدي للفانوس المصري يتميز هذا النوع بتعدد أحجامه بداية من الفوانيس الصغيرة للأطفال وصولا إلى الفوانيس الضخمة التي تستخدم في تزيين الشوارع والمساجد وهي التي تشهد إقبالا كثيفا.

الفوانيس البلاستيكية والمستوردة

شهدت الأسواق انتشار الفوانيس البلاستيك خاصة المستوردة من الصين والتي تتميز بتصاميم حديثة مزودة بإضاءة LED وأصوات موسيقية رمضانية هذه الفوانيس تفضل للأطفال نظرا لخفتها وسعرها المناسب لكنها تواجه انتقادات بسبب جودتها المنخفضة مقارنة بالفوانيس المصنوعة محليا.

أسعار الفوانيس حسب الحجم والخامة

تجولت عدسة " فيتو" داخل سوق الجيزة وقابلت شريف عبد المنعم صاحب احد محلات بيع الفوانيس بالجيزة وتشهد أسعار الفوانيس تفاوتا كبيرا بناء على الخامة المستخدمة حجم الفانوس وبلد التصنيع وفي ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والتصنيع ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ هذا العام.

الفوانيس الخشبية: تبدأ أسعار الفوانيس الخشبية من 10جنيهًا للأحجام الصغيرة وتصل إلى 150 جنيه أو أكثر للأحجام الكبيرة المزخرفة يدويا.

الفوانيس المعدنية: تبدأ أسعارها من 60جنيهًا للفوانيس الصغيرة وتصل إلى 600 جنيه للفوانيس الكبيرة المزخرفة بالنحاس أو الزجاج الملون.

الفوانيس البلاستيكية والمستوردة: يتراوح سعر الفوانيس البلاستيكية بين 50 و200 جنيهًا حسب الحجم والوظائف الإضافية مثل الإضاءة المتحركة والموسيقى.

تأثير ارتفاع الأسعار على سوق الفوانيس

اما بالنسبة للبلورة بداخلها شخصيات مثل ( بوجي، وطمطم، المسحراتي، شخصيات اخري …) جاء سعرها 250 جنيه وهي التي تشهد اقبالا من الاطفال.

اما العروسة طمطم وبوجي تراوح السعر 60الي 150 جنيه حسب الحجم.

مع ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الأخشاب الصاج والزجاج تأثرت صناعة الفوانيس بشكل مباشر أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و60% مقارنة بالعام الماضي، ما جعل بعض التجار يقللون من الكميات المستوردة، بينما لجأ البعض إلى تصنيع فوانيس بأحجام أصغر لتتناسب مع الميزانيات المحدودة.

الإقبال على الفوانيس بين التراث والتحديث

على الرغم من ارتفاع الأسعارلا يزال الإقبال على الفوانيس قويًا، خاصة الفوانيس التقليدية التي تعكس التراث المصري ومع ذلك يفضل بعض المستهلكين الفوانيس البلاستيكية نظرا لسعرها المنخفض وتوفرها بأشكال حديثة مثل فوانيس الشخصيات الكرتونية التي تجذب الأطفال.

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