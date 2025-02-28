توزيع فوانيس وبالونات في الإسكندرية احتفالا بشهر رمضان (صور)

وزع عدد من الشباب المتطوعين في الإسكندرية البالونات والفوانيس؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما شاركت عرائس بوجي وطمطم في التوزيع.

وقام فريق "شباب متطوعين مصر" بحملة كبرى لإدخال البهجة والسرور على الأطفال في شوارع الإسكندرية، حيث تم توزيع أكثر من 1000 هدية، شملت البالونات والفوانيس والبسكويت والعصائر، احتفالًا بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رامي يسري، مؤسس مبادرة "صناع السعادة" وفريق "شباب متطوعين مصر"، أن المبادرة مستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتُقام في جميع الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية بهدف نشر السعادة والمحبة وتعزيز فكرة السلام النفسي بين أفراد المجتمع. كما وجه الشكر إلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وحي المنتزه أول، على دعمهم لهذه الفعاليات الرمضانية.

ومن جانبه، أوضح محمد دربالة، أن هذه الأنشطة تجذب الشباب وتخلق بيئة تعاونية وإنسانية بينهم. فيما أشارت أمنية محمد، مسؤولة لجنة الموارد البشرية، إلى أن عدد المتطوعين في حملة اليوم بلغ 40 متطوعًا في منطقتي العصافرة وسيدي بشر، مع مشاركة فرق أخرى في مختلف أنحاء المحافظة.

كما كشف كريم عصام، رئيس لجنة التنظيم، أن هذه الفعالية تعد بداية لسلسلة من الأنشطة الرمضانية، التي تشمل إفطارًا جماعيًا، توزيع وجبات للأسر الأكثر احتياجًا، ومشاركة في الأمسيات الرمضانية، في إطار جهود الفريق لنشر الخير والسعادة خلال الشهر الفضيل.

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