وزير السياحة يلتقي سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور سيرجيو رومان كارانزا سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، والذي تولي مهام منصبه مؤخرًا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر وإسبانيا

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الإسباني، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الدبلوماسية وإقامة سعيدة ومميزة في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار ولا سيما في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، إلى جانب بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة، وبما يدعم خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين الوافدين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، وجه السفير الإسباني، التهنئة للوزير على ما حققته مصر من نتائج قياسية غير مسبوقة في الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2025، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

زيادة في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال 2025

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على قوة العلاقات المصرية الإسبانية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والبناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك إسبانيا، وما نتج عنها من آثار إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في معرض السياحة الدولي "الفيتور" FITUR 2026 والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، وسيفتتح الوزير الجناح المصري المٌشارك بالمعرض، حيث تم استعراض عدد من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها داخل الجناح المصري بما يسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه الذي لا يضاهي، وما تزخر به مصر من مقومات فريدة، ومن بينها الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة تزامنًا مع انطلاق المعرض وتزينت من خلالها حاليًا شوارع وميادين العاصمة الإسبانية مدريد بصور وفيديوهات عن المقصد السياحي المصري.

وفي مجال الآثار، تم بحث سبل التعاون في أعمال الحفائر والترميم، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تعمل حاليًا 16 بعثة أثرية إسبانية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يعكس عمق الشراكة العلمية بين البلدين.



