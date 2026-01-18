الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون المشترك

لقاء شريف فتحي وزير
لقاء شريف فتحي وزير السياحة والآثار
18 حجم الخط

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك

واستهل شريف فتحي اللقاء، بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البوسنة والهرسك، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وخاصة في ضوء الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي

كما تم التأكيد على أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص ومنظمي الرحلات في مصر والبوسنة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا القطاع.

ومن جانبه، أشار وزير خارجية البوسنة والهرسك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والسفر بين مصر والبوسنة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى Elemedin Konakovic خلال زيارته للبوسنة والهرسك في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عامًا.
وحضر اللقاء كل من السفير ثابت سوباسيك سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار: استرداد 30 ألف قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية خلال الفترات الماضية

3 قرارات لمحافظ الوادي الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

السياحة تعلن الفائزين بجوائز زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية