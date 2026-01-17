السبت 17 يناير 2026
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: استرداد 30 ألف قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية خلال الفترات الماضية

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن موقع أبو مينا الأثري ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية به سيكونان نقطة الانطلاق لبناء قاعدة تعاون دولية في مجالات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من خلال إتاحة عرض تطور الموقع تاريخيًا وحديثًا للجمهور، بما يسهم في ربط المجتمع بجهود الترميم والبحث العلمي، وتحفيز المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود.
 

زور البعثات الأجنبية في رفع كفاءة العنصر البشري 

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الأثرية الأجنبية في رفع كفاءة العنصر البشري المصري.

 

وأعرب وزير السياحة والآثار علي أن تسهم الشراكات في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، من خلال إطار مؤسسي منظم للتعامل مع هذا الملف، لافتًا إلى نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول.

 

مؤتمر الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية استضاف مؤتمر «الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة»، والتي استهدف تسليط الضوء على أبرز نماذج التعاون الدولي والإقليمي التي أسهمت في حماية الآثار، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة الثقافية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية تعميم هذه التجارب الناجحة لدعم وتطوير القطاع السياحي والتراثي في مصر.

وركزت المناقشات على عرض وتحليل مجموعة من نماذج التعاون الدولي والإقليمي التي كان لها أثر ملموس في مجالات حفظ وترميم المواقع الأثرية، وتطوير المناطق التراثية عمرانيًا واجتماعيًا، وتنمية قدرات العاملين في مجالي الآثار والتراث.

كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور الفرعية، من بينها مشروعات الحفظ والترميم المشتركة، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع الأثري، فضلًا عن التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والدراسات الأثرية.

