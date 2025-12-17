بشرى عن دعم السقا لمحمد صلاح: أحمد بيتعامل بمشاعره واتعودنا على التنمر (فيديو)

18 حجم الخط

علقت الفنانة بشرى ومي عز الدين على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها النجم أحمد السقا عقب فيديو دعمه للاعب المنتخب وفريق ليفربول محمد صلاح.

وقالت بشرى لبرنامج ET بالعربي: “أحمد السقا برج الحوت وبيتعامل بمشاعره وجدع وبيحب ينصف الحق، ومحمد صلاح رمز وفخر لكل العرب، ولما حس أن شخص استثنائي وفخر لينا كلنا بيشوف ظلم فكان عايز ينصفه بما يستطيع.”

وعن التعليقات المسيئة التي تعرض لها الفنان أحمد السقا، قالت: “الشتيمة والهجوم أو التنمر اصبح عادي عند الجميع، احنا اتعودنا، أنا بس عايزة اقول لاحمد السقا متزعلش هو ايه الجديد، احنا كممثلين على طول بيحصل هجوم، ولازم نعتاد ضريبة الشهرة.”

بينما علقت الفنانة مي عز الدين: “الهجوم بقي حاجة بتحصل كل يوم، ممكن تقول نقد ولكن بشكل محترم، مش المفروض حد يحكم على حد أصلا، مش المفروض ان انا افرض رأيي في كيفية تصرف الآخرون”.

أحمد السقا: لست نادمًا على فيديو دعم محمد صلاح

وسبق وصرح الفنان أحمد السقا إنه ليس نادما على مقطع الفيديو الذي سجله ونشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، والذي كان يدعم خلاله اللاعب محمد صلاح، وينتقد سياسات إدارة نادي ليفر بول معه، بالرغم من الانتقادات القاسية التي وجهت إليه من البعض.

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لفيتو، أن الهدف الرئيسي من هذا الفيديو هو رفع الروح المعنوية لمحمد صلاح، ودعمه خلال تلك الأزمة، كما أنه ليس من الأشخاص الذين يستغلون التريند أو يحاولون الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قاله خلال المقطع المنشور هو كلام نابع من القلب، وتحدث عن شعوره اتجاه محمد صلاح.

وتابع السقا: إن كل كلمة قالها في هذا الفيديو هو يقصدها، ولم يرتكب أخطاء لغوية أثناء حديثه مثلما ادعى البعض، حيث انه استخدم بعض المصطلحات الانجليزية لإيصال بعض المعاني بعينها دون غيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.